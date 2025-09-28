Jannik Sinner, lo "sfregio" in Arabia: a cosa lo costringono

C’è un dettaglio organizzativo che sta già facendo discutere: Jannik Sinner si troverà costretto a disputare un incontro in più rispetto ad alcuni avversari, una piccola ma significativa asimmetria che molti stanno leggendo come una mancanza di rispetto nei confronti del campione italiano. Dal 15 al 18 ottobre, durante il mini-torneo-esibizione di Riad, il calendario compresso del Six Kings Slam farà sì che Sinner, se tutto filerà liscio, debba scendere in campo tre volte; Carlos Alcaraz, invece, ne giocherà due. In un evento di quattro giorni, la differenza non è solo numerica: è fatica in più, recupero più breve, e un piccolo vantaggio logorante consegnato allo spagnolo in un momento in cui ogni partita conta.

Sul piano economico, la competizione resta un eldorado per i partecipanti: anche quest’anno Sinner incasserà una cifra importante — come accaduto la scorsa edizione — e ha già annunciato che i proventi saranno devoluti alla sua Fondazione per finanziare progetti a carattere sociale. Ma il premio in denaro non cancella la questione sportiva: chi arriva al campo freschissimo avrà un margine competitivo rispetto a chi invece deve affrontare un turno preliminare.