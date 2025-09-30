Carlos Alcaraz bulldozer: Fritz piallato, trionfa anche a Tokyo

Carlos Alcaraz non si ferma e trionfa anche al torneo Atp 500 di Tokyo (cemento, montepremi 2.226.470 dollari). Lo spagnolo, numero uno del mondo e prima testa di serie, supera in finale lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del ranking Atp e 2 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 32 minuti. Per il 22enne di Murcia si tratta dell'ottavo titolo stagionale e del 24° in carriera.

Il match è stato sicuramente più combattuto nel primo set, con l'americano che è riuscito a giocare un buon tennis e ha ribattere colpo su colpo all'avversario. Ma il numero uno al mondo è riuscito comunque a piazzare il break al nono game. E ha conquistare così il primo set con il punteggio di 6-4. Più semplice il secondo set, dove in effetti non c'è stata partita.