Michael Schumacher e l'autografo: rumors clamorosi sulle sue condizoni

di
martedì 14 ottobre 2025
Michael Schumacher e l'autografo: rumors clamorosi sulle sue condizoni

1' di lettura

I tifosi della Ferrari e, più in generale quelli della Formula 1, non si sono scordati di Michael Schumacher. La sua vicenda - drammatrica - ha sconvolto tutti. E la speranza resta quella di vederlo tornare il prima possibile. Sulle sue condizioni la famiglia ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Ma alcuni rumors conferebbero un leggero miglioramento, come rivelato da Stefan L'Hermitte, un giornalista francese de L'Equipe in un'intervista radiofonica.

Il cronista francese ha parlato di Schumacher spiegando che da quanto è riuscito a sapere, dalle varie notizie che ha raccolto, non può certamente definire buone le condizioni dell'ex pilota, ma al tempo stesso il giornalista concede speranze perché afferma che forse sta migliorando. "Fondamentalmente non sappiamo nulla di preciso. Le uniche notizie vengono dalla famiglia. E quelle che arrivano dalla famiglia sono buone", ha detto.

E ancora: "Pochi mesi fa ha autografato un casco. Come ci è riuscito a firmarlo? Sua moglie gli ha tenuto la mano? Non lo sappiamo con certezza, ma è la prima volta che abbiamo un segnale positivo, quasi un segno di vita. Non lo abbiamo ancora visto camminare e a quanto pare non parla ancora. Quindi abbiamo a che fare con chi forse ha una piccola interazione con i familiari, respira, ma a priori non possiamo dire che stia bene".

tag
michael schumacher
formula 1
ferrari

