Real Madrid-Juve, bordata di Chiellini: "Ai nostri tempi..."

Il toscano, oggi Director of Football Strategy del club, ha raccontato ad Amazon Prime le differenze tra le Juventus del passato e quella attuale prima dell’inizio del match del Bernabeu. Il dirigente bianconero sottolinea quanto fosse prezioso avere nel gruppo veterani con esperienza e leadership capaci di trasmettere valori fondamentali ai più giovani: "Ai nostri tempi c’era chi dava l’esempio dentro e fuori dal campo, oggi il gruppo è più giovane e deve crescere in autonomia ".

La Juventus affronta una tappa cruciale della stagione: la trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid potrebbe rappresentare l’occasione giusta per invertire la rotta dopo un avvio incerto. La storia di questo incontro è leggendaria, fatta di grandi sfide europee e di protagonisti che hanno scritto pagine memorabili, tra cui Giorgio Chiellini , che ha vissuto molte delle notti più intense della squadra in Champions League .

Secondo Chiellini, la squadra attuale mostra grande talento individuale, ma manca ancora quel leader carismatico che sappia trascinare tutti nei momenti più difficili. "I ragazzi hanno qualità e cuore, ma c’è bisogno di maturare per sopportare le pressioni di una competizione così intensa come quella europea", aggiunge, sottolineando l’importanza di costruire pazientemente un’identità forte e condivisa. Nonostante le difficoltà recenti, il dirigente guarda con fiducia al futuro: "Si sta lavorando per far crescere il gruppo, farlo imparare dai valori che servono a chi vuole vincere in questa società — conclude — È un percorso che richiede tempo, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: riportare la Juventus ai vertici e tornare a conquistare trofei”.

E infine: "La Juventus è cambiata, è cambiato il mondo. Io e Claudio (Marchisio, ndr) abbiamo avuto la fortuna di avere persone che hanno tramandato certi valori, o ci entri dentro e li fai tuoi… I giocatori hanno un grande cuore e sono pronti a prenderli, adesso manca una generazione di giocatori oltre i 30 anni che possono reggere la pressione".