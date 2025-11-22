Juventus, ennesimo pareggio: con la Fiorentina finisce 1 a 1

La Juventus di Luciano Spalletti non decolla. I bianconeri non vanno oltre l'1-1 in casa della Fiorentina, nell'anticipo della 12/a giornata di Serie A e rischiano di vedersi allontanare sempre di più la zona Champions League. Locatelli e compagni si portano a 20 punti, ma con Napoli, Milan, Roma e Inter che domani possono staccarla ulteriormente e con il Como alle spalle che potrebbe anche scavalcarla. Punto prezioso, invece, quello conquistato dalla Fiorentina con l'esordio in panchina di Paolo Vanoli che sembra aver quanto meno ricompattato il gruppo. Al vantaggio iniziale di Kostic per la Juve nel primo tempo, nella ripresa replica Mandragora per la Fiorentina. Due gol quasi in fotocopia, con due sinistri da fuori area che sorprendono De Gea e Di Gregorio. Viola che recriminano per una traversa di Kean nel primo tempo, mentre la Juve nel finale ha provato a spingere per far sua la partita ma senza trovare il guizzo vincente da un parco attaccanti che, Vlahovic e Yildiz a parte, continua a latitare. Nella Fiorentina il neo tecnico Vanoli schiera una coppia inedita in attacco formata da Kean e Piccoli, parte dalla panchina Gudmundsson. A centrocampo in regia altri due ex bianconeri, Mandragora e Fagioli.

Nella Juventus gioca Vlahovic in attacco, accanto a lui c'è Yildiz. In difesa confermato Koopmeiners braccetto di sinistra, si rivedono dall'inizio Kelly e Kostic. Partono dalla panchina Openda e David.Una storia triste che si ripete, allo stadio Franchi quando gioca la Juventus non è mai una partita normale. Così fin dall'inizio del match dalla curva Fiesole iniziano a sentirsi i soliti cori razzisti e di discriminazione nei confronti del grande ex Vlahovic. Quasi immediato l'intervento dell'arbitro Doveri che chiede allo speaker dello stadio un paio di annunci che in caso di reiterazione dei cori il gioco sarebbe stati sospeso. Cosa che avviene poco dopo, quando in occasione di una azione contestata (l'arbitro prima decreta un rigore alla Juve per fallo su Vlahovic, per poi tornare sui suoi passi dopo essere andato al Var) sono volati ancora altri cori verso l'attaccante serbo. Fino a quel momento gara bloccata a centrocampo, la scossa prova a darla l'altro ex Kean che al termine di un'azione personale colpisce un incredibile incrocio dei pali.