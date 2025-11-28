Edin Dzeko fuori controllo in tv: "Facciamo cag***, lo posso dire!"

Il bosniaco ha insistito sul peso emotivo che gli errori generano all’interno della squadra, soprattutto nei più giovani: “Si vede che c'è paura, perché uno sbaglia ed iniziano i fischi, soprattutto i ragazzi giovani. Invece una parola positiva o un applauso ci aiuterebbe”. Parole che mettono a nudo un clima di tensione crescente, alimentato dai risultati negativi nelle ultime uscite europee.

Edin Dzeko non ha usato giri di parole dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League contro l’AEK Atene. L’attaccante ha scelto la franchezza per descrivere il momento viola, spingendosi fino a dichiarare: “Facciamo cagare? Ok, possiamo dirlo”, aprendo così un durissimo sfogo rivolto soprattutto alla gestione dei fischi durante la partita. Dzeko ha ribadito come, secondo lui, il sostegno del pubblico nel corso dei 90 minuti sia fondamentale: “Quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa”, chiedendo maggiore vicinanza nei momenti più complessi.

Dzeko non ha risparmiato nemmeno un’analisi tecnica molto severa sul rendimento in campo, ammettendo tutte le difficoltà mostrate contro l’AEK. “Non riusciamo nemmeno a fare tre passaggi di fila e non è normale per una squadra come la nostra. Non basta di certo fare questo, per primo io”, ha spiegato, riconoscendo comunque l’impegno del gruppo durante la sosta.

L’attaccante ha poi sottolineato la preparazione della gara da parte dello staff: “Il mister ci ha preparato bene alla partita tatticamente e fisicamente. Abbiamo creato qualcosa nel primo tempo, poi loro hanno fatto rete su un cross ed è stato tutto più difficile”. La sconfitta per 1-0, decisa dal gol di Gacinovic al 35’, rappresenta il secondo k.o. consecutivo in Conference League e il primo dell’era Vanoli. Una serata opaca, segnata da errori, due reti annullate e una traversa colpita da Dzeko nel finale: segnali di una squadra che fatica a trovare identità e sicurezza.