Milan-Lazio, salta la prima testa: chi paga per il disastro

Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere, ma i vertici arbitrali hanno già tracciato un giudizio chiaro su quanto accaduto negli ultimi minuti: la richiesta di rigore dei biancocelesti per il contatto tra Strahinja Pavlovic e Alessio Romagnoli non aveva fondamento, e la decisione finale di Collu di non concedere il penalty è stata corretta.

Secondo la Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B e il designatore Rocchi, il difensore serbo era di spalle al tiro, impegnato in una contesa con Adam Marusic, e il braccio era appena spostato dal corpo. La valutazione dei vertici, riportata dal Corriere della Sera, sottolinea che tutto il caos successivo è nato dall’intervento del Var, Aleandro Di Paolo, che ha chiamato Collu a una on-field review ingiustificata. “Non c’era alcun chiaro ed evidente errore”, spiegano i vertici, e nemmeno un eccesso di zelo avrebbe giustificato la revisione di quell’episodio.