Milan-Lazio, salta la prima testa: chi paga per il disastro

Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere, ma i vertici arbitrali hanno già tracciato un giudizio chiaro su quanto accaduto negli ultimi minuti: la richiesta di rigore dei biancocelesti per il contatto tra Strahinja Pavlovic e Alessio Romagnoli non aveva fondamento, e la decisione finale di Collu di non concedere il penalty è stata corretta.
Secondo la Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B e il designatore Rocchi, il difensore serbo era di spalle al tiro, impegnato in una contesa con Adam Marusic, e il braccio era appena spostato dal corpo. La valutazione dei vertici, riportata dal Corriere della Sera, sottolinea che tutto il caos successivo è nato dall’intervento del Var, Aleandro Di Paolo, che ha chiamato Collu a una on-field review ingiustificata. “Non c’era alcun chiaro ed evidente errore”, spiegano i vertici, e nemmeno un eccesso di zelo avrebbe giustificato la revisione di quell’episodio.
Milan-Lazio, Allegri e il vice di Sarri? La scena inquietante sfuggita a tuttiIl finale di Milan-Lazio è stato rovente, segnato da una serie di eventi caotici, iniziati quando l’arbitro...
L’intervento di Di Paolo ha generato confusione: l’arbitro in campo ha annunciato come se il rigore ci fosse, dicendo “Il braccio è fuori sagoma”, ignorando che un precedente fallo di Marusic avrebbe comunque escluso la concessione del penalty. Il corretto svolgimento sarebbe stato far proseguire il gioco con un calcio d’angolo per la Lazio, come inizialmente deciso da Collu. I vertici arbitrali hanno deciso di fermare Di Paolo per riflettere sul suo operato e per evitare simili episodi in futuro. Collu, invece, non subirà sanzioni: la sua direzione è stata giudicata nel complesso positiva, nonostante il caos generato dall’intervento del Var. Un episodio destinato a rimanere negli annali del campionato, a dimostrazione di quanto delicate e decisive possano essere le scelte in campo, soprattutto quando la tecnologia interviene in momenti già concitati.