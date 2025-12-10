Jannik Sinner fuori dalla top-ten: Atp, una decisione assurda

L’Atp ci è ricascata. Dopo mesi di tensioni sotterranee e decisioni controverse, l’associazione dei professionisti ha assestato quello che molti tifosi percepiscono come un nuovo schiaffo a Jannik Sinner: l’esclusione dalla top-10 dei migliori colpi del 2025. Una lista tradizionalmente celebrativa, costruita per mettere in vetrina il tennis più spettacolare dell’anno. Dieci giocate selezionate, tutte votabili online. Dentro ci sono Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e altri big. Fuori — incredibilmente — proprio il giocatore che assieme allo spagnolo ha infiammato la stagione.
La scelta ha lasciato interdetti non solo i tifosi, ma anche addetti ai lavori che considerano l’assenza di Sinner una stortura inspiegabile. Di punti determinanti e irreali, Jannik ne ha firmati a decine, trascinando una stagione storica: due Slam (Australian Open e Wimbledon) e le Finals di Torino, vinte in finale contro Alcaraz. Recuperi impossibili, passanti millimetrici, geometrie da fenomeno assoluto. Tutto materiale che, per ragioni difficili da comprendere, non è stato ritenuto degno della selezione finale.
Il paradosso aumenta guardando la lista dei prescelti: oltre ai fuoriclasse Alcaraz e Djokovic, spuntano giocatori capaci di lampi isolati ma lontani dall’élite. C’è Hubert Hurkacz, amico di Sinner, l’altalenante Tommy Paul, l’esteta Grigor Dimitrov e perfino nomi come Medjedovic, Dzumhur, Norrie, Shang Juncheng e il doppista Julian Cash. Tutti, davvero tutti. Tranne lui.
Il sospetto di un clima poco favorevole attorno all’azzurro cresce se si considera il precedente: l’esclusione dal bonus economico destinato ai tennisti più presenti e performanti nel circuito Atp. Una scelta pesante, che ha escluso Sinner dalla spartizione di milioni di dollari perché non ha disputato tutti i Masters 1000, nonostante l’assenza fosse legata alla sospensione concordata con la Wada nel caso Clostebol. Dopo quello schiaffo, è arrivato quest’ultimo affronto, e l’impressione generale è che l’Atp stia mandando un segnale difficile da ignorare.