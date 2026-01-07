Juventus, operazione-scudetto: due colpi pazzeschi a gennaio

La Juventus punta a due nomi di peso nella finestra del calciomercato di gennaio, due innesti per provare ad entrare a pieno titolo in una corsa-scudetto che ad ora è certo difficilissima, ma non impossibile. Alla Continassa il lavoro è già entrato nel vivo e riguarda soprattutto centrocampo e attacco.

Per la regia il sogno resta Sandro Tonali, profilo ritenuto ideale per il progetto di lungo periodo, ma i tempi e i costi rendono l’operazione possibile soltanto nella prossima estate. Serve però un rinforzo immediato e in questo senso monta la candidatura di Guido Rodriguez: il centrocampista argentino, chiuso al West Ham, cerca spazio anche in chiave-Mondiale e può arrivare in prestito, soluzione che permetterebbe ai bianconeri di rimandare un eventuale investimento di maggior peso specifico.

La situazione e gli sviluppi sul mercato sono legati anche alle uscite. Miretti piace a Sarri, ma la Lazio offre solo un prestito mentre i bianconeri chiedono una cessione. McKennie è in scadenza e il rinnovo appare complicato. È stato proposto anche Frattesi, ma al momento non c’è dialogo con l’Inter.