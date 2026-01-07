Paolo Maldini esulta per la cattura di Maduro: "Liberi dopo 27 anni!"

Paolo Maldini, icona del calcio mondiale e considerato uno dei migliori difensori della storia, ha festeggiato pubblicamente la caduta del regime di Nicolás Maduro in Venezuela. L'ex capitano del Milan e della Nazionale ha condiviso sui social un video insieme alla moglie Adriana Fossa, originaria del Venezuela, esultando per la cattura del leader chavista da parte delle forze statunitensi il 3 gennaio 2026.
"Dopo 27 anni di dittatura il Venezuela è libero", ha scritto Maldini su Instagram, postando immagini e video di folle in festa nelle strade di Caracas e altre città, con bandiere venezuelane sventolanti e scene di giubilo collettivo. L'operazione militare USA, definita dal presidente Donald Trump un "successo brillante", ha portato alla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores, trasferiti a New York per affrontare accuse federali di narcoterrorismo, traffico di droga e armi.
Il legame familiare di Maldini con il Venezuela è profondo: sposato dal 1994 con l'ex modella venezuelana Adriana Fossa, ha due figli, Daniel (calciatore dell'Atalanta) e Christian, entrambi con doppia cittadinanza italo-venezuelana. L'ex difensore ha seguito da vicino la crisi del Paese e già nel 2019 aveva criticato apertamente il regime durante le proteste contro la contestata rielezione di Maduro, invocando un "Venezuela libero". Anche nel mondo dello sport altre figure venezuelane hanno celebrato: il golfista Jhonattan Vegas, quattro volte vincitore nel PGA Tour e due volte olimpico, ha postato su X "Viva Venezuela carajoooo!!!", riecheggiando slogan di libertà e gioia per la fine della dittatura.