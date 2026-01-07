Paolo Maldini esulta per la cattura di Maduro: "Liberi dopo 27 anni!"

Paolo Maldini, icona del calcio mondiale e considerato uno dei migliori difensori della storia, ha festeggiato pubblicamente la caduta del regime di Nicolás Maduro in Venezuela. L'ex capitano del Milan e della Nazionale ha condiviso sui social un video insieme alla moglie Adriana Fossa, originaria del Venezuela, esultando per la cattura del leader chavista da parte delle forze statunitensi il 3 gennaio 2026.

"Dopo 27 anni di dittatura il Venezuela è libero", ha scritto Maldini su Instagram, postando immagini e video di folle in festa nelle strade di Caracas e altre città, con bandiere venezuelane sventolanti e scene di giubilo collettivo. L'operazione militare USA, definita dal presidente Donald Trump un "successo brillante", ha portato alla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores, trasferiti a New York per affrontare accuse federali di narcoterrorismo, traffico di droga e armi.