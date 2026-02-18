Milano-Cortina, Flora Tabanelli cresciuta proprio come i bimbi della famiglia nel bosco

Come molti atleti di sport di nicchia e per certi versi "estremi", anche nella vita di tutti i giorni è un po' una "irregolare". Viene da Bologna, vive sugli Appennini modenesi , ha sciabolato la bottiglia dopo il trionfo usando uno sci. Peraltro ha gareggiato con un crociato rotto, impresa stile Lindsey Vonn ma con finale decisamente più fortunato. Alberto Tomba , per certi versi un altro "matto" delle nevi, lo considera "un amico di famiglia".

Soprattutto, però, come spiega a Repubblica, la sua vita al di fuori dello sport ha ben poco di "regolare". Non a caso si dice lei stessa "prima di tutto" fiera di essere cresciuta nei boschi . "A venti minuti e una seggiovia di distanza". Abituata insomma a stare ad altissima quota, guardando il mondo da una prospettiva diversa come i suoi trick . "Lassù si blocca il tempo - spiega riguardo alle sue evoluzioni in pista -. A vederlo da fuori poi il trick è una rotazione velocissima, ma dalla mia prospettiva è completamente diverso: sono in aria e il volo non finisce mai , non finisce più".

"Io son qui grazie a mio fratello Miro, che da piccoli ci costruiva i primi salti nella neve e mi chiedeva di filmarlo sugli sci nella nostra casa sui monti, o al rifugio che gestiscono i miei genitori a Lago Scaffaiolo, dove siamo cresciuti. Ho avuto la migliore infanzia che si potesse avere", ricorda. "Siamo cresciuti nella natura, senza una tv, il primo smartphone in prima liceo, a giocare tra tre fratelli per prati e i tappeti elastici davanti a casa. Ai tempi faceva strano non avere quello che avevano tutti gli altri, ma adesso capisco il perché. Da piccola piangevo, all'idea di dover camminare ogni giorno per arrivare a casa: 'Se non vuoi salire resti qua', mi diceva mia mamma. Ho imparato a conquistarmi ogni cosa, ci ha forgiato". Parole che potrebbero essere le stesse pronunciate dai figli della ormai famigerata "famiglia nel bosco" in Abruzzo, con i bimbi di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ancora chiusi in una casa-famiglia insieme alla madre, il nucleo familiare spaccato da mesi.