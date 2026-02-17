Milano-Cortina, l'esultanza dei commentatori italiani: un caso diplomatico ai giochi

In questi giorni - per via del caso Bastoni-Kalulu - si sta discutendo molto del tema della sportività. Ciò che è accaduto nel derby d'Italia a San Siro ha scandalizzato tutti i tifosi. E non è bastato il mea culpa tardivo del nerazzurro per placare gli animi. Esultare in faccia a un avversario è una condotta che a questi livelli non si dovrebbe più vedere. Noi italiani, in questo senso, siamo anni luce distanti dalla classe dei britannici. E lo abbiamo dimostrato anche a Milano-Cortina. Ieri, lunedì 16 febbraio, la nostra Flora Tabanelli ha conquistato un bronzo pazzesco nella finale di Big Air a Livigno. Una prestazione sontuosa, soprattutto pensando al brutto infortunio e al crociato destro lesionato. Tutta l'Italia si è lasciata andare a grandi festeggiamenti. Anche alcuni telecronisti, che però hanno esagerato.

Cosa è successo? La britannica Kirsty Muir è caduta all'ultimo salto. E questo ci ha permesso di non avere rivali credibili per il podio. I telecronisti hanno esultato come se si trattasse di una nostra vittoria. Poi hanno ripreso in mano la situazione e hanno fatto mea culpa. "Scusateci... è poco sportivo", hanno detto ai telespettatori.