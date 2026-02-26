Inter, addio a 2 nomi pesantissimi: le conseguenze del flop-Champions

Non è una rivoluzione, ma una ristrutturazione profonda sì. L’Inter si prepara a cambiare pelle, puntando su un ringiovanimento già avviato da Beppe Marotta e Piero Ausilio con l’arrivo quest’anno di profili come Luis Henrique (2001), Sucic e Bonny (entrambi nati il 25 ottobre 2003), Diouf (2003) e il rientro di Pio Esposito (2005). L’unica eccezione è Akanji, più esperto, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Ma il vero tema riguarda le uscite, perché l’estate porterà diversi addii pesanti.

In porta si chiude il capitolo Yann Sommer, che lascerà da svincolato dopo tre stagioni tra alti e bassi. L’Inter dovrà individuare un nuovo titolare affidabile: si valutano profili come Svilar o Vicario. Resta da definire anche la posizione di Josep Martinez, fin qui secondo, ma non ancora considerato pronto per la promozione definitiva. In difesa saluteranno a fine contratto Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, tre colonne dell’ultimo ciclo. Manu Akanji verrà riscattato e sarà uno dei perni della nuova linea con Alessandro Bastoni e Yann Bisseck.

A centrocampo è ai titoli di coda l’esperienza di Henrikh Mkhitaryan, mentre Calhanoglu, a un anno dalla scadenza e corteggiato dal Galatasaray di Okan Buruk, può partire. Situazione fluida anche per Davide Frattesi. Barella non è più intoccabile davanti a un’offerta adeguata. Denzel Dumfries, seguito dal Liverpool, ha una clausola da 25 milioni, per Luis Henrique si attendono sviluppi. Davanti, Lautaro resta il punto fermo. Bonny sarà la quarta punta, Pio Esposito verrà valorizzato. In bilico invece Marcus Thuram: arrivato a parametro zero nel 2023, potrebbe garantire una plusvalenza significativa.