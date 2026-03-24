Gennaro Gattuso, il clamoroso azzardo di Demetrio Albertini: "Lo sto preparando..."

"Credo che in questo momento la cosa più importante è sapere che noi abbiamo i mezzi per poterci qualificare. Non dobbiamo avere ansia, non dobbiamo pensare al passato ma pensare solo a questa partita. Gattuso ha la responsabilità di un gruppo e sta cercando di dare il suo contributo. Non potrà scendere in campo (sorride, nda) quindi il risultato dipenderà dai giocatori, però Rino metterà a disposizione quello che è il suo senso di appartenenza. Lui sa cosa vuole dire indossare questa maglia, sa cosa vuol dire giocare un Mondiale e vincerlo…".
Demetrio Albertini crede fermamente nel sogno Azzurro. Secondo l'ex calciatore del Milan, sarebbe impensabile vedere l'Italia esclusa per la terza volta di fila da una competizione mondiale. "Io non lo posso pensare, non lo voglio nemmeno immaginare - ha spiegato Albertini a Leggo -. Ti dico solo che sto preparando il viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere la Nazionale. Io sono fiducioso".
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E ancora: "Forse manca la quantità dei giocatori italiani: siamo troppo pochi. Però oggi siamo qui, dobbiamo giocare. Pensare che Donnarumma non ha ancora giocato un Mondiale, pur essendo uno dei portieri più forti che ci sono in Europa, mi dispiace. Mi dispiace per lui. Gli auguro di farcela…", conclude Albertini.