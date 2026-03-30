Italia-Bosnia, il ct Sergej Barbarez pronto a tutto: "Se facciamo l'1-0..."

"Il nostro piano? Se segniamo l'1-0 parcheggiamo l'autobus davanti alla porta... A parte gli scherzi, ce la godremo, sono molto felice, abbiamo questo supporto da parte del pubblico, vedremo come andrà la partita". Lo ha affermato il ct della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia, finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. "Dobbiamo avere abbastanza coraggio e impegnarci al massimo, dobbiamo curare bene i dettagli, non dobbiamo avere panico, poi avere un po' di fortuna e sperare di segnare qualche gol. Dobbiamo essere pronti a tutto".

"Tutti stanno bene dopo la partita contro il Galles - ha aggiunto il tecnico -, tutti tranne me che ho perso la voce, abbiamo avuto tempo di riprenderci, vogliamo giocare al massimo". "L'Italia ha analizzato il nostro gioco? La preparazione per la partita include anche l'analisi, come si gioca - ha sottolineato Barbarez - Quello che è importante sono i miei giocatori e come andremo a giocare, non dobbiamo pensare all'avversario o cosa hanno detto altri. Ci sono tante emozioni per l'Italia, per loro sarà una partita molto importante, se guardiamo alla situazione del nostro Paese direi che forse è molto più importante per noi".