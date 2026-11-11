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Napoli, narcotizza tre anziani con una zuppa di fagioli e li rapina: chi hanno fermato

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mercoledì 11 novembre 2026
Napoli, narcotizza tre anziani con una zuppa di fagioli e li rapina: chi hanno fermato

1' di lettura

Li narcotizza con una zuppa di fagioli e li rapina: è successo lo scorso giugno a Napoli, nella zona di Piedigrotta. Al termine delle indagini, la polizia ha fermato una badante di 53 anni, di nazionalità straniera, che avrebbe agito ai danni di una coppia e di un'anziana signora. Stando a quanto ricostruito, le vittime sarebbero state stordite dopo aver consumato una zuppa di fagioli in cui era stata miscelata una sostanza dopante. Contestualmente al fermo, alla donna è stato notificato anche l'arresto poiché trovata in possesso di un documento d'identità contraffatto valido per l'espatrio. Il documento si è rivelato falso perché, pur essendoci la fotografia della donna, in realtà era intestato a un'altra persona.

Dagli accertamenti è emerso come la rapina avesse fruttato un bottino di 50mila euro in contanti e gioielli in oro per un valore stimato di circa 100mila euro. Gli agenti sono riusciti a risalire alla 53enne attraverso le testimonianze delle vittime e i rilievi della Polizia Scientifica. La badante lavorava nell'abitazione svaligiata da pochi giorni rispetto alla data della rapina. E subito dopo il colpo si era resa irreperibile. Al momento del blocco, i poliziotti le hanno sequestrato un flacone dello stesso medicinale narcotizzante utilizzato per alterare la zuppa.

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