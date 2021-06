Non è l'arena, caso Saman Abbas: "Cosa dice lontano dalle telecamere". La Santanchè smaschera l'imam Salem, sconcerto Giletti

14 giugno 2021 a

"Il femminicidio è drammatico in ogni caso, a prescindere dalla matrice religiosa o culturale". A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti affronta il caso di Saman Abbas e dà la parola ad Hasnain Arif, responsabile del Centro culturale islamico di Carpi (Modena). In collegamento, Daniela Santanchè scuote vistosamente il capo e l'indice in segno di disapprovazione. "Io l'ho sentita dire che quando in Italia vengono uccise le donne è per un fatto di gelosia mentre qua vengono uccise perché lo detta la religione - ricorda Arif -. Ma io dico: qual è la differenza? Quando muore una donna è veramente importante il motivo?".

"Ho una domanda che taglia la testa al toro - ribatte l'esponente di Fratelli d'Italia -. Se mi sbaglio sono felice, se una madre può piangere la figlia morta e non ha paura del clan maschile della famiglia, sono contenta. Se scompare il fondamentalismo islamico sono contenta. Le faccio una domanda secca: lei condanna i fratelli pachistani che in nome del loro dio hanno ammazzato Laila (il nome con cui si identificava Saman, ndr)?". "Condanniamo apertamente senza se e senza ma - risponde Arif -, lo condanna in primis l'Islam". "Che l'Islam lo condanni, no - risponde la Santanchè -. Nella telefonata registrata di Laila dice di conoscere la sua religione e di avere paura di essere uccisa. Nella seconda telefonata, il fratello che amava la sorella raccontava che in Pakistan le donne come lei vengono lapidate perché non sono buone musulmane. Questo non lo dice Daniela Santanchè".



Nervi tesi anche con l'imam Salem in studio da Giletti. "Ha detto che se una donna musulmana non mette il velo o vuole sposare un cattolico, vuol dire che il padre ha commesso degli errori. Questo nel nostro mondo non è plausibile. Andate su Google e cercate le sue interviste. Poi davanti alle telecamere...". "Io sto ascoltando l'interpretazione dell'Islam e del Corano da una donna che non ha mai studiato l'Islam", ribatte l'imam. "Ma lei l'ha detta questa cosa?". La risposta di Salem è evasiva: "I genitori hanno il diritto di dire la loro...". "Vabbè non risponde, è una risposta ambigua", taglia corto uno sconcertato Giletti.

