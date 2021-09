Immigrazione, tanto c'è la Lamorgese... Addio Malta, Ocean Viking in Italia: le cifre dello sbarco-record ad Augusta

24 settembre 2021 a

L'Italia ancora porto sicuro per la Ocean Viking. La ong con a bordo 122 migranti messi in salvo in quattro differenti operazioni sbarcherà ad Augusta in Sicilia nei prossimi giorni. Lo conferma Sos Mediterranée che su Twitter esulta: "È un immenso sollievo per i sopravvissuti e l'equipaggio a bordo sapere che l'attesa per le istruzioni delle autorità marittime sullo sbarco è terminata". Inizialmente i migranti a bordo dell'imbarcazione erano 123, ma poi la Guardia costiera italiana ha proceduto alla evacuazione medica di un migrante di 22 anni. Il motivo, le sue precarie condizioni di salute.

Da qui i numerosi appelli della ong: "I 123 sopravvissuti, bambini, minori non accompagnati, uomini e donne mostrano grandi capacità di recupero ma una nave è solo un rifugio temporaneo. Hanno bisogno di sbarcare rapidamente, in conformità con il diritto marittimo". Ed ecco che alla chiamata ha risposto l'Italia nonostante la Ocean Viking abbia effettuato l'ultimo soccorso nella nottata della scorsa domenica e sia rimasta in acque maltesi per diversi giorni.

Si tratta dell'ennesima imbarcazione che arriva sulle nostre coste. Una situazione per l'isola ormai allo sbando. Lo crede anche Matteo Salvini che dopo ripetuti avvertimenti al suo successore Luciana Lamorgese, aveva tuonato: "Porte aperte a donne, uomini e bambini che scappano dai talebani e dai tagliatori di gola islamici e sono alcune migliaia. Ma il problema è che in Calabria e Sicilia, nelle ultime ore, stanno sbarcando migliaia di clandestini che arrivano da Paesi africani e asiatici dove non c’è nessun tipo di guerra e soprattutto dove non c’è nessun tipo di vaccino. Chiediamo il green pass per andare in piscina o pizzeria e stanno sbarcando in Calabria ed in Sicilia in questi minuti 1.500 persone in poche ore e ciò non è sostenibile".

