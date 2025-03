L’allenatore nel pallone, il sommo Lino Banfi, è nato pochi chilometri più a nord, ad Andria per la precisione, e a queste latitudini, nel tacco d’Italia, alla sfera si è abituati a dare del tu da almeno quarantanni. Siamo nella provincia di Lecce, ma non per parlare della compagine giallorossa in piena bagarre salvezza nella massima serie - tra poco meno di tre mesi la squadra del presidente Saverio Sticchi Damiani festeggerà la prima storica promozione in Serie A avvenuta quattro decadi fa - ma per concentrarci sulla compagine Asd Rinascita Refugees.

La squadra ha preso vita nel 2019 per volontà della cooperativa Rinascita di Copertino, siamo proprio nel cuore del Salento, ed è composta da rifugiati e richiedenti asilo. Partita dalla Terza Categoria ha bruciato le tappe e ora si trova nel campionato di Promozione pugliese dopo aver vinto, lo scorso anno, la Coppa Promozione. Ecco quindi ci immaginiamo gli applausi, i volti contriti dall’emozione, i sorrisi dei Ventotene pensanti davanti a questo miracolo calcistico. Ma qualcosa, in questo quadro idilliaco, non torna. Durante la giornata del 24 marzo scorso è spuntato un comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, esattamente il 376/AA firmato dal presidente federale Gabriele Gravina, che infligge alla Rinascita Refugees 18 punti di penalizzazione da scontare durante questa stagione. La ragione? Aver schierato nei campionati di Prima Categoria 2022/2023 e di Promozione girone B 2023/2024 due calciatori sotto mentite spoglie. Secondo la Procura Federale, infatti, Mohamed Habib Daf sarebbe stato schierato in campo con il falso nome di Abdoulie Kassama e Denis Florian Mbappè Njanga con la mendace identità di Suwaibou Marong. Ovviamente i due avrebbero utilizzato i documenti di identità di Kassama e Marong senza averne titolo perché non tesserati con il team salentino.