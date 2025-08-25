Mediterranea, FdI chiude il caso e zittisce la sinistra: "Le leggi si rispettano"

"Nel pomeriggio di oggi Questura, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto di Trapani hanno notificato a bordo a comandante e armatore il verbale con cui la nave Mediterranea viene colpita dalle misure previste dal Decreto Legge Piantedosi: sanzione pecuniaria fino a 10mila euro e amministrativo fermo la cui durata sarà decisa dal Prefetto di Trapani entro i prossimi 5 giorni". Lo si legge in una nota di Mediterranea ."È un provvedimento osceno - ha commentato Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans - Il Governo blocca in porto una nave che sarebbe pronta a partire per continuare la sua attività di soccorso, attività necessaria visto il tragico bilancio dei naufragi delle scorse settimane a sud di Lampedusa. Si vendicano e ci colpiscono perché abbiamo salvato da morte certi ragazzi dieci e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro sebbene fossero curati".

"Intanto - ha proseguito Marmorale - collaborano con quelle milizie che in Libia sono responsabili di ogni genere di abuso e violenza nei campi di detenzione e, in mare, sparano addosso alle navi umanitarie come avvenuto ieri contro la Ocean Viking. E in Italia sanzionano chi soccorre. Non ci fermeranno con questi mezzi. Anzi, - ha concluso il presidente di Mediterranea Saving Humans - siamo convinti che mentre il criminale 'sistema Libia' costruito in questi anni sta mostrando il suo volto più feroce, saranno invece le ragioni della vita e dell'umanità ad affermarsi".