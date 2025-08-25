Mediterranea, il fermo "atto osceno": la Ong perde il controllo

Il fermo amministrativo della nave Mediterranea di Mediterranea saving humans, bloccata al porto di Trapani, "è un provvedimento osceno": a dirlo la presidente della ong, Laura Marmorale. L'imbarcazione è accusata di aver disatteso le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, puntando su Trapani invece che su Genova, come era stato invece indicato,

"Il governo blocca in porto una nave che sarebbe pronta a partire per continuare la sua attività di soccorso, attività necessaria visto il tragico bilancio dei naufragi delle scorse settimane a sud di Lampedusa - ha proseguito la Marmorale -. Si vendicano e ci colpiscono perché abbiamo salvato da morte certa dieci ragazzi e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro affinché fossero curati". E ancora: "Non ci fermeranno con questi mezzi. Anzi, siamo convinti che mentre il criminale 'sistema Libia' costruito in questi anni sta mostrando il suo volto più feroce, saranno invece le ragioni della vita e dell'umanità ad affermarsi".