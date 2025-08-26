Fratoianni, la sparata contro Piantedosi: "Faccia tosta"

"Ministro Piantedosi ci vuole davvero tanta faccia tosta a scrivere (o far scrivere) che è lo Stato a contrastare i trafficanti di esseri umani e a gestire i soccorsi in mare e non le ong": Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, lo ha scritto su X riferendosi al ministro dell'Interno e al suo ultimo post sulla nave Mediterranea, sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Trapani per aver disatteso le indicazioni delle autorità sul luogo in cui sbarcare. "È lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi i mare. Non le Ong", aveva scritto il titolare dle Viminale nelle scorse ore.

Parole, quelle del ministro, che devono aver irritato Fratoianni. Che ne ha approfittato per fare la solita polemica con tanto di attacco a Piantedosi: "Ci vuole davvero faccia tosta dopo aver liberato con tutti gli onori un trafficante come Almasri o assistere inerte a banditi libici, foraggiati dal suo governo, che sparano sulle navi di soccorso - ha scritto su X -. Ci vuole davvero faccia tosta a scrivere queste cose dopo la strage di Cutro e le morti quotidiane che avvengono nel Mediterraneo in assenza di soccorsi istituzionali. Volete gestire i soccorsi ? Volete contrastare i trafficanti di esseri umani ? Fatelo una buona volta…".