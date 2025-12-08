Paesi sicuri, ok Ue all'Italia: centri in Albania, Meloni verso una clamorosa vittoria

Il Consiglio Ue approva la proposta sui Paesi terzi sicuri, dando il via libera all’accordo sul nuovo regolamento rimpatri. Il risultato che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aspettava per proporre al Consiglio dei ministri il disegno di legge che riesca a sbloccare l’utilizzo dei centri in Albania. L'Unione europea, in particolare, ha stabilito che i paesi di origine che devono essere ritenuti sicuri sono Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.

Ciò vuol dire che a chi proviene da questi Paesi saranno applicate le nuove procedure che prevedono l’esame accelerato oppure la possibilità che la loro istanza venga esaminata in un Paese terzo (extra Ue) dal quale sono transitati. Le procedure accelerate di frontiera di migranti provenienti da Paesi sicuri, dunque, potranno essere applicate oltre che alle frontiere della Ue anche nei Paesi di transito. E a questi Paesi vanno aggiunti quelli che sono in attesa di fare ingresso nell’Unione europea.