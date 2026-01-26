Fuori dal Coro, Giordano sconvolto dall'imam: "Qualcuno lo porti fuori dall'Italia"

5 anni di detenzione a un bengalese che ha messo incinta una bambina di 10 anni. Per i giudici, infatti gli atti sessuali con una infante non sarebbero violenti. Di questa sentenza sconvolgente si parla a Fuori dal Coro in onda domenica 25 gennaio. Un inviato della trasmissione è così andato a Brescia, là dove è successo il tutto, a parlare con imam e fedeli di vari centri culturali islamici - in realtà moschee di fatto - e ha scoperto che per le autorità spirituali che operano in Italia non c'è nulla di male a sposare una bambina anche di 9 anni di età.

"Hai sposato una bambina di 13 anni? Va bene, hai fatto una bella cosa", afferma un esponente della comunità islamica ripreso da una telecamera nascosta di Rete 4. Questa riprende l'uomo che attraverso un interprete afferma senza mezzi termini che basta "il primo ciclo" mestruale per entrare nella "vita adulta. Dopo 9 anni, dopo 10 anni, dopo 13 anni è adulta. Si può sposare, è una tradizione". E ancora, sempre ai microfoni del programma di Mario Giordano: "Nel nostro islam dopo 9 anni una ragazza diventa adulta", insiste un imam, "la ragazza deve essere giovane. L'Islam dice che se i genitori sono contenti, papà e mamma sono contenti, tutti e due sono d'accordo". Da qui alcuni consigli: "Se hai sposato una bambina di 13 anni, va bene, hai fatto molto bella cosa. E quando compie 18 anni dopo può fare documenti per farla venire qua. Sua moglie è proprietà sua", afferma. Insomma, per la comunità islamica è cosa più che lecita, "lo dice il Corano. Il nostro profeta ha sposato una bambina di 12 anni. Allora perché io non lo posso fare?".