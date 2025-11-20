Le balle della sinistra su prezzi e salari

Latte, pane, frutta e verdura sono troppo cari? La colpa, manco a dirlo, è tutta del governo. L’ultima zattera a cui si è aggrappata la sinistra per tentare di gettare un po’ di fango su Giorgia Meloni è quella del carrello della spesa salito vertiginosamente di prezzo, mettendo in difficoltà chi non riesce ad arrivare alla fine del mese perché ha lo stipendio troppo basso. Qualche esempio?

Prodotti vegetali +32,7%, latte formaggi e uova +28%, pane e cerali +25,5%, alimentari freschi +26,2%, alimentari lavoratori +24,3%. Tanta roba, direte voi, anche perché è tutto rigorosamente vero. Già, gli aumenti ci sono stati. Ciò nonostante, il tentativo del Pd di attribuire i rincari al governo è una balla colossale. Per comprendere l’entità della bufala è necessario partire dai numeri.