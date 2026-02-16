Pensioni dormienti, una clamorosa beffa: ecco chi perde tutto

Chi guadagna meno di 11mila euro perderà quest’anno sette settimane utili. Negli ultimi cinque anni, 22 settimane: cinque mesi e mezzo bruciati. E a rimetterci sono soprattutto giovani e donne, spesso intrappolati in part-time involontari e contratti discontinui.

Pasquale Tridico, ex-presidente Inps e oggi europarlamentare M5s, avverte: "Un problema sociale c'è: occorre dare ai lavoratori la garanzia di maturare una pensione e dignitosa. La ricongiunzione è un costo esorbitante per molti". Arvedo Marinelli ricorda: “I contributi silenti finiscono nel calderone Inps a discapito di chi li ha versati. Basterebbe ritoccare il sistema e calcolare l'assegno su quanto versato”. I numeri fanno impressione: con uno stipendio lordo di 2mila euro, si versano 8.580 euro l’anno. In dieci anni oltre 85mila euro. Non rimborsabili se non si maturano i requisiti. Nel frattempo, 2,7 milioni di iscritti ai fondi integrativi sono "non versanti". Posizioni aperte, ma ferme. Anche questo è un segnale. Altro che sicurezza sociale. Qui il rischio è pagare e restare a mani vuote.