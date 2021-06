Meghan Markle, la terrificante accusa di dieci testimoni: "Bullizzati fino alle lacrime", trattati come schiavi

23 giugno 2021 a

Per Meghan Markle si tratta di una “premeditata campagna diffamatoria”, ma intanto le accuse di bullismo a suo carico continuano a piovere. Stando alle indiscrezioni riportate dal Mirror, siamo avviati verso una “brutale resa dei conti” tra la duchessa di Sussex e tutti i suoi accusatori: l’ex attrice americana avrebbe chiesto la lista delle affermazioni contro di lei, così da poterle smentire punto per punto. Ma secondo il tabloid britannico il caso può finire molto male per lei.

Ci sarebbero infatti almeno dieci testimoni pronti a parlare delle presunte prepotenze di Meghan con il suo vecchio staff reale: “C’è la fila di persone che vogliono raccontare la loro versione”, scrive il Mirror ricordando che già mesi fa la regina Elisabetta ha incaricato un team indipendente di legali di far luce sulla vicenda. E pare che l’indagine stia portando i suoi frutti, che potrebbero non piacere affatto alla Markle. Tutto era partito da una mail svelata dal Times nell’ottobre del 2018 in cui un assistente denunciava presunti atti di bullismo da parte di Meghan.

“Li bullizzava fino alle lacrime”, si leggeva addirittura sul tabloid britannico. “Meghan è irremovibile, pensa che il personale non fosse all’altezza del proprio compito”, raccontava un altro insider. “Disse pure che il suo compito non era coccolare i collaboratori”, aggiungeva il biografo Robert Lacey. Alla luce di tutto ciò, Meghan avrà il suo gran bel da fare per difendersi da tutte le accuse.

