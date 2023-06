Gamba amputata in aeroporto: il dramma sul tapis roulant

30 giugno 2023 a

Un incidente tragico quello successo in aeroporto a una 57enne che, rimasta incastrata nel nastro del tapis roulant, è stata costretta all'amputazione di una gamba. Non si conoscono ancora, però, i motivi e la dinamica dell'accaduto. I fatti risalgono a mercoledì mattina allo scalo internazionale di Bangkok, come spiegato in conferenza stampa dal direttore dell'aeroporto Don Mueang, citato dai media.

La donna thailandese vittima dell'incidente avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok per la provincia di Nakhon Si Thammarat, quando è rimasta incastrata proprio nell'ultimo tratto del tappeto mobile del terminal 2. Nonostante la tempestività dell'intervento medico, non ci sarebbe stato nulla da fare per la sua gamba: l'equipe di soccorritori intervenuta sul posto non ha potuto fare altro se non amputarle la gamba sinistra, dal ginocchio fino alla rotula, per liberarla dall'ingranaggio. Poi la scala mobile è stata temporaneamente disabilitata per fare ulteriori controlli e capire cosa sia successo.

Dopo questo primo intervento, la 57enne è stata poi trasportata all'ospedale più vicino. L'identità della donna non è ancora stata resa nota dalle autorità, anche se suo figlio ha scritto un post su Facebook descrivendo l'incidente come "straziante".