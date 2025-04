Musk, la bufala fa volare Tesla in borsa

Articolo spazzatura o scoop sopraffino? Nel pomeriggio il magazine statunitense Politico diffonde la notizia che Donald Trump avrebbe riferito alla sua cerchia ristretta, compresi i membri del suo gabinetto, che Elon Musk si dimetterà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo governativo di fustigatore degli sprechi.

Il presidente sarebbe soddisfatto dell'iniziativa di Musk a capo del Dipartimento di efficienza governativa (Doge), secondo tre collaboratori di Trump a cui è stato concesso l’anonimato per descrivere l'evoluzione della relazione, ma entrambi gli uomini hanno deciso negli ultimi giorni che presto sarà il momento per il Ceo di SpaceX di tornare alle sue attività e assumere un ruolo di supporto. Vero o falso?

Per la Casa Bianca non ci sono dubbi. E la replica arriva a stretto giro, proprio su X, per bocca, o meglio per post, della portavoce del quartier generale presidenziale Karoline Leavitt: «Questo scoop è spazzatura: il presidente e Elon Musk hanno detto entrambi pubblicamente che Elon lascerà il servizio pubblico in qualità di impiegato speciale del governo una volta che sarà concluso il suo lavoro». E lo stesso Musk in seguito sottolinea: «Una fake news».

Capitolo chiuso? Fino ad un certo punto. Tra la notizia e la smentita, infatti, gli investitori di Wall Street hanno avuto il tempo di dire la loro. E si tratta di un’opinione non così banale. La Tesla ha avviato la seduta di Borsa malissimo. A spingere verso il basso il colosso dell’auto elettrica stavolta non sono stati i dazi o qualche sortita maldestra del suo fondatore ma, più banalmente, i pessimi dati sulle vendite. Le consegne globali di automobili Tesla hanno infatti registrato un calo del 13 per cento nel primo trimestre del 2025. Stando ai dati aggiornati, nel periodo in questione sono stati consegnati 336.681 veicoli: un numero inferiore rispetto ai 396.960 inizialmente stimati dagli analisti finanziari.