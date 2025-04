Donald Trump, ecco la sua cartella clinica: cosa rivela

Venerdì sera nel salottino di Lilli Gruber si disquisiva sullo stato di salute mentale e psichica di Donald Trump. Ora gli ospiti di Otto e mezzo saranno soddisfatti, visto che il presidente americano si è sottoposto a un check-up complessivo al Walter Reed Hospital di Washington. E secondo quanto ha annunciato Sean Barbadella, medico della Casa Bianca, il leader a Stelle e strisce "gode di una eccellente salute fisica e cognitiva". Tanti saluti, dunque, a chi lo considera un vecchio pazzo o giù di lì. Trump, spiega il medico nel referto, è "pienamente in grado di svolgere le funzioni di comandante in capo e capo di Stato". Il 78enne giunto al secondo mandato (non consecutivo) può contare su "robuste funzioni cardiache, polmonari, neurologiche", Si era sottoposto a una colonscopia a luglio 2024, nel pieno dunque della scorsa vittoriosa campagna elettorale. L'esame aveva evidenziato "diverticolite e un polipo benigno, per questo è stato raccomandato un nuovo controllo analogo nel 2027".

Allo stato attuale, iI presidente assume 4 differenti farmaci: due per il colesterolo, l'aspirina cardiaca e una crema al cortisone per esigenze dermatologiche legate a "danni lievi provocati da sole e alcune lesioni benigne". Altro colpo durissimo a chi lo accusa di ogni nefandezza morale e ideologica: il presidente è in linea con il programma delle vaccinazioni.

Da segnalare un fattore che ha sicuramente inciso positivamente sulla sua salute: il drastico calo di peso, con il presidente sceso dai 110,2 chili del 2019, quando era poco oltre la metà del primo mandato, agli attuali 101,6. I medici si complimentano per lo stile di vita "attivo" del capo della Casa Bianca e le sue "frequenti vittorie a eventi di golf". Trump non beve alcol e non fuma: unica tirata d'orecchi per la passionaccia, spesso sbandierata in pubblico, per la carne e il fast food.