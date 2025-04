Donald Trump, assist a Putin: "La guerra un orrore di Zelensky e Biden"

"Il presidente Zelensky e Joe Biden il Corrotto hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa tragedia iniziasse . C'erano così tanti modi per impedirlo sin dall'inizio. Ma questo è il passato. Ora dobbiamo farla finire, E IN FRETTA. CHE TRISTEZZA!", ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Rivendicando la sua politica estera durante la presidenza, ha poi aggiunto: "La guerra tra Russia e Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Sono appena arrivato , e durante i miei quattro anni di mandato non ci sono stati problemi nel prevenirla".

Nel suo messaggio, Trump ha anche aggiunto: “Il presidente Vladimir Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro Presidente! IO NON HO NULLA A CHE FARE CON QUESTA GUERRA, MA STO LAVORANDO CON IMPEGNO PER FAR CESSARE MORTE E DISTRUZIONE. Se le elezioni presidenziali del 2020 non fossero state TRUCCATE — e lo sono state, in molti modi — quella terribile guerra non sarebbe mai avvenuta”. Riguardo all’attacco di Sumy, descritto dal suo entourage come un “evento orribile”, Trump ha minimizzato: “Mi hanno detto che è stato un errore”.

Alle dure accuse dell’ex presidente Usa ha replicato Zelensky, che ha lanciato un nuovo e inquietante allarme sulla possibile escalation del conflitto. In un’intervista esclusiva rilasciata al programma 60 Minutes di CBS News, registrata nella sua città natale di Kryvyi Rih, Zelensky ha parlato senza mezzi termini di una minaccia di guerra mondiale. "Se non restiamo fermi nella nostra posizione, lui avanzerà ancora", ha scandito riferendosi a Putin. "Non è una semplice supposizione: la minaccia è reale. L'obiettivo finale di Putin è ricostruire l'impero russo, riprendendosi territori oggi protetti dalla Nato". Zelensky ha poi lanciato un monito sull’inerzia della comunità internazionale: "Considerando tutto questo, credo che si possa arrivare a una guerra mondiale. Non ci sarà più un posto sicuro, per nessuno".