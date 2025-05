Ilaria Salis, schiaffo del governo ungherese: "Non venire al Pride"

"Questa non è solidarietà: vieni qui per la popolarità ma gli effetti li paghiamo noi": con queste parole András Jámbor, il volto più a sinistra dell’opposizione ungherese, ha invitato Ilaria Salis a non andare in Ungheria per il gay pride. L'europarlamentare eletta con Avs dopo un anno di detenzione a Budapest, dove era stata accusata di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione, aveva fatto sapere nei giorni scorsi di voler partecipare al Gay Pride di Budapest, la parata in programma il 28 giugno.

Adesso, però, a dirle di non andarci non è il presidente Viktor Orban o qualche altro esponente di governo, bensì un rappresentante dell'opposizione, secondo cui il sistema orbaniano avrebbe usato le accuse mosse alla Salis per denigrare la sinistra locale nonostante "il nostro rifiuto della violenza". Stando al deputato, dunque, la sfilata della "sinistra occidentale non tiene conto di noi". "La sinistra occidentale celebra Ilaria Salis - ha scritto Jàmbor nella lettera indirizzata all'europarlamentare di Avs - e lei fa tutto questo senza sapere nulla delle persone che vivono qui, senza sapere nulla dei problemi del Paese e, a quanto pare, a giudicare dalle sue azioni, non le importa davvero di cosa stia realmente accadendo in questo Paese".