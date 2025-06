Ali Khamenei, le sparate dell'ayatollah: "Israele sconfitto, schiaffo in faccia agli Usa"

A pochi giorni dal cessate il fuoco Iran e Israele - con Donald Trump che, dopo l'attacco Usa, ha dichiarato la fine della "guerra dei 12 giorni" -, la Guida suprema della Repubblica islamica Alì Khamenei ha annunciato sui social un videomessaggio ai fedeli.

Dunque, ecco le parole dell'ayatollah, secondo il quale gli Stati Uniti "non sono riusciti a ottenere nulla di significativo" quando hanno attaccato gli impianti nucleari iraniani e il presidente americano Donald Trump ha fornito un resoconto "esagerato per nascondere la verità" sull'esito del raid, dando prova della sua ''capacità di dare spettacolo''.

Riferendosi all'intervento di Trump sul raid condotto dagli Usa in Iran, secondo Khamenei era ''chiaro che doveva farlo'' in quel modo, aggiungendo che ''chiunque avesse ascoltato'' il suo discorso ''avrebbe potuto capire che gli Stati Uniti stavano esagerando per distorcere la verità". Per lo stesso motivo, ha aggiunto il leader iraniano, gli Stati Uniti ''hanno cercato di minimizzare'' quando ''abbiamo attaccato una delle basi chiave degli Stati Uniti nella regione'', quella di Al Udeid in Qatar, e ''ha inflitto danni''.

"Ritengo necessario porgere alcune congratulazioni alla grande nazione iraniana - ha scritto Alì Khamenei su X -, innanzitutto, congratulazioni per la vittoria sul regime israeliano. Nonostante tutto quel clamore, nonostante tutte quelle affermazioni - ha poi aggiunto -, il regime israeliano, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato".

"Le seconde congratulazioni sono per la vittoria del nostro caro Iran sul regime americano. Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non l'avesse fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto. Tuttavia, non ha ottenuto nulla da questa guerra. Anche in questo caso, la Repubblica Islamica è uscita vittoriosa e, in cambio, ha dato un duro schiaffo in faccia all'America", ha affermato la Guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, in un comunicato scritto pubblicato dall'agenzia Iran e su X.