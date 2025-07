Dj Godzi, spunta il video dell'aggressione al vicino di 82 anni

Un filmato conferma l'aggressione di Michele Noschese all'anziano vicino di casa. Il 35enne, deceduto nella sua villa di Ibiza il 19 luglio scorso, non sarebbe stato picchiato dalla Guardia Civil. Almeno questo è quanto dimostrato anche dalle nuove analisi chieste dalla famiglia del giovane. Queste ultime provano quanto già sostenuto dall'autopsia fatta nei giorni scorsi. Ossia che non ci sarebbero segni di violenza. Il motivo del decesso resterebbe lo stesso: la "continua assunzione di droga", per usare le parole espresse in un comunicato dalla polizia spagnola. I nuovi accertamenti (una Tac body e una Rmn body) sono stati ultimati in nottata, su sollecitazione del papà del deejay, l’ex primario del pronto soccorso del Cardarelli Giuseppe Noschese.

E ora ad aggiungere dettagli, ci sono alcuni video girati sabato mattina da diversi testimoni. Questi ultimi riprendono l’aggressione del deejay all'anziano vicino, Xavier, afferrato alle spalle da Michele. Proprio per questo sabato gli agenti sono intervenuti nel complesso residenziale di Roca Lisa, a Santa Eulalia, dopo varie segnalazioni al 112 da parte dei residenti di "gravi alterchi e colluttazioni" in un'abitazione. In tanti vedono una ragazza sui 25 anni che, inseguita da Michele, fugge da casa sua scavalcando un balcone e raggiungendo l’appartamento vicino. La giovane, origini sudamericane, era ospite da tre giorni di Noschese e non sono chiari i motivi della lite.