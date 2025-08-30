Ucraina, ucciso Parubiy, caccia all'uomo: "Killer travestito da corriere di Glovo"

L'ex presidente della Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale di Kiev) Andriy Parubiy è stato colpito otto volte da un uomo travestito da corriere ed è morto sul colpo a Leopoli. Lo ha riferito il giornalista Vitaliy Glagola su Telegram, citando fonti delle forze dell'ordine. Glagola ha precisato che l'aggressore indossava un casco nero con strisce gialle, viaggiava su una bicicletta elettrica e, dopo la sparatoria, ha nascosto l'arma in una borsa da corriere Glovo. La polizia nazionale ucraina ha confermato che la sparatoria e' avvenuta verso mezzogiorno nel quartiere Sykhiv di Leopoli e che la vittima, nata nel 1971, era una nota personalità pubblica e politica. Il presidente Volodymyr Zelensky ha espresso cordoglio ai familiari e ha dichiarato che "tutte le forze e i mezzi necessari" sono impegnati nelle indagini e nella ricerca dell'assassino.

Intanto sul fronte dei combattimenti il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che l'esercito russo ha preso il controllo del villaggio di Komyshuvakha nell'oblast di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Il ministero ha affermato che le sue forze hanno condotto con successo attacchi con armi ad alta precisione contro strutture missilistiche e aeronautiche ucraine, oltre che contro aeroporti militari in Ucraina.