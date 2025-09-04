Brasile, calciatore para un rigore e poi muore: tragedia in campo

Una festa trasformatasi in tragedia, quella tenutasi in Brasile. In occasione di una partita di futsal valida per i Jogos da Semana da Pátria de 2025, un portiere è deceduto in campo. Si tratta dell’estremo difensore Édson, conosciuto anche come Pixé. Lo sportivo stava disputando un match nel comune di Augusto Corrêa, nel nord-est del Pará. Qui era impegnato nei calci di rigore. Durante un penalty, però, il portiere si è tuffato alla sua destra ed è riuscito a respingere il tiro, fermando la palla anche con l’aiuto del petto. Subito dopo è stato festeggiato dai compagni. Rialzatosi, Pixé si è diretto verso il centro del campo, dove lo attendeva un altro compagno di squadra.

All’improvviso Édson si è accasciato, crollando quasi tra le braccia del compagno. Inutili i soccorsi arrivati tempestivamente. Secondo la stampa brasiliana, la causa del decesso non è stata ancora resa pubblica. Nel frattempo tutte le partite sono state sospese per un giorno e il torneo, insieme alle celebrazioni, riprenderà dopo 24 ore.