Sanchez e famiglia, il disastro spagnolo

Stando ai progressisti illuminati, la Spagna del socialista Sanchez è una specie di Eldorado dove tutto va per il meglio. Non passa giorno che non si dica come il Pil spagnolo sia uno dei più performanti in Europa o come, è notizia di ieri, Madrid attragga più investimenti esteri rispetto all’Italia. Evviva. Ma nemmeno passa giorno senza che il governo Sanchez, il suo partito, se non il premier stesso o la sua famiglia, non venga coinvolto in un nuovo scandalo.

Sempre venerdì, ad esempio, all’inaugurazione dell’anno giudiziario spagnolo si è presentato il procuratore generale Alvaro Garcia Ortiz, giudice formalmente accusato e sotto processo per aver fatto trapelare alla stampa e-mail private relative a un caso di frode fiscale del fidanzato del presidente della Comunità di Madrid, la popolare Isabel Ayuso, in un maldestro tentativo di affondarla politicamente.

Ortiz peraltro era già stato al centro di attacchi e polemiche con la nomina lo scorso anno di Dolores Delgado alla Camera dei diritti umani e della memoria democratica, avvenuta, secondo la Corte Suprema, con “abuso di potere” e quindi annullata. Ma lo scandalo Ortiz è niente confronto agli altri che hanno travolto negli ultimi anni il partito di governo, giustamente battezzato dall’opposizione come «cloaca del Psoe». Difficile anche ricordarli tutti, perché si intrecciano partendo da quello che è diventato famoso come “caso Koldo”, un tipico caso di corruzione che prende il nome da Koldo García Izaguirre, che in realtà altro non era che il consigliere dell’ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, anche lui ovviamente coinvolto, insieme ad altri elementi di punta del partito, come Santos Cerdán e soprattutto come la moglie dello stesso Sanchez, Begoña Gomez. A fine agosto scorso il giudice Peinado ha formalmente imputato Begoña e la sua ex consigliera Cristina Álvarez per malversazione di fondi pubblici.