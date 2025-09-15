Flotilla, tutto quello che non torna nei conti

O “Bella ciao” echeggia come il saluto marinaro “buon vento e buon mare” sulla piccola banchina del porto turistico di Capo Passero, ultimo lembo della Sicilia orientale. La colonna sonora che accompagna l’iniziativa (prima a Genova, poi a Catania, poi a Augusta ieri infine a Capo Passero) è sempre la stessa. L’intento degli organizzatori della Global Samud Flotilla è di portare le oltre 300 tonnellate di derrate alimentare e prodotti sanitari alla popolazione della striscia di Gaza. Beni di prima necessità raccolti in Italia con il passaparola e stivati nelle imbarcazioni provenienti da Genova. Il problema è che della ventilata trasparenza sui finanziamenti dell’encomiabile iniziative umanitaria non c’è traccia. A fine agosto gli organizzatori raccontarono che le barche erano state acquistate sul «mercato dell’usato». Nel dettaglio, riporta il Post del 31 agosto, «spulciando tra i siti specializzati e attraverso il passaparola», racconta Luca Poggi. responsabile logistica della Flotilla. Sono state pagate in media tra i 30mila e i 50mila euro ciascuna, prezzi che gli organizzatori considerano favorevoli.

Flotilla, partite le 18 barche da Augusta: cosa c'è dietro il ritardo Le 18 imbarcazioni della missione umanitaria hanno lasciato una a una il porto di Augusta, nel Siracusano, alla volta di...

«Molti venditori, quando hanno saputo che ci servivano per portare gli aiuti alla popolazione di Gaza, ci hanno fatto pagare meno di quello che chiedevano all’inizio, chiedendo di essere coinvolti nell’iniziativa», aggiunge Poggi. Facendo i conti (in media 40mila euro a natante) solo per allestire la flottiglia italiana se ne sarebbero andati 720mila euro. Poco? Tanto? Non essendo uomini di mare abbiamo chiesto il parere di un esperto di navigazione da diporto - tenendo ovviamente conto dei parametri indicati dagli organizzatori: 12, 15 metri di lunghezza (cinquanta piedi circa)- la risposta è stata: «Con questa cifra non compri niente. Una barca di quelle dimensioni, in buono stato, costerebbe a dir poco almeno tra i 100mila e i 150mila euro», spiega a Libero il nostro marinaio di lungo corso, A.Z, che da una trentina d’anni batte le rotte del Mediterraneo.

Compagni in crociera: parte la Flotilla dalla Sicilia con 4 parlamentari a bordo «Stiamo finalmente partendo». Anzi meglio: «Stiamo definitivamente partendo». L’europarlam...

Premessa indispensabile: il comandante che ci ha aiutato a fare di conto tiene a sottolineare che «il lato positivo della missione» ha riportato l’attenzione sulle «sofferenze della popolazione di Gaza». Ricordando però, cosa che gli organizzatori della Flotilla evitano di fare, che i gazawi subiscono «da tempo massacri inconcepibili dovuti soprattutto alle attività terroristiche di Hamas». Ma il Direttivo della Flotilla non cita mai Hamas. Così come è un tantino vago sui costi della missione, sui finanziamenti effettivamente incassati (oltre ai 3.209.212 euro raccolti con la sottoscrizione lanciata sul sito chuffed che però segnala “donazioni chiuse”). Adesso chele 17 imbarcazioni organizzate dal Comitato direttivo italiano (c’è anche un comitato “Global” che si è occupato di gestire l’organizzazione da Spagna, Grecia e Tunisia), sono pronte ad affrontare il mare aperto, c’è qualcosa che potrebbero dire ai “cattivi” giornalisti. Per chi non è pratico di barche è bene segnalare che su un natante a vela da 50 piedi viaggiano comode 6/8 persone. Metterne a bordo una decina, come hanno annunciato, vuol dire stiparle.

La Flotilla perde pezzi, chi resta a terra: figuraccia (e sospetti) in mare La Global Sumud Flotilla (GSF) ha iniziato il suo viaggio verso Gaza il 14 settembre 2025, partendo da Catania con 18 ba...