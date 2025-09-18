Vladimir Putin schiera 700mila uomini. Trump: "Rischio 3° guerra mondiale"

Il presidente della Russia Vladimir Putin, durante un incontro con i leader dei gruppi parlamentari alla Duma di Stato - la camera bassa del Parlamento russo - ha rivelato che i militari di Mosca al fronte per l'operazione militare speciale contro l'Ucraina sono oltre 700mila: "Sulla linea di contatto si trovano oltre 700 mila". A Londra, invece, Donald Trump è parso sconsolato e deluso dallo zar. The Donald era convinto che il conflitto bellico si sarebbe potuto concludere in breve tempo, soprattutto dopo il bilaterale in Alaska. Ma si è dovuto ricrede: "Mi ha deluso, mi ha davvero deluso. Il tycoon ha dichiarato che il leader russo sta "uccidendo molte persone e ne sta perdendo più di quante ne stia uccidendo, francamente i soldati russi vengono uccisi a un ritmo più alto dei soldati ucraini".

Subito dopo il presidente americano ha ribadito che il conflitto non sarebbe scoppiato se lui fosse stato alla Casa Bianca: "Sono milioni le persone che sono morte in quella guerra, milioni di anime, e non sono soldati americani. I soldati vengono uccisi a livelli che nessuno ha visto dalla Seconda Guerra Mondiale. Sento di avere l'obbligo di risolvere la situazione per questo motivo". Secondo lui il conflitto "poteva sfociare in una terza guerra mondiale. Quella era una guerra che poteva diventare una terza guerra mondiale... e sarebbe stata una vergogna". E il pericolo, stando a quanto ritiene la Casa Bianca, è davvero concreto: "Siamo molto vicini a una guerra mondiale".