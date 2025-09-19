Mosca accusa Copenaghen, esplode la crisi dell'isola di Bornholm

La crisi ucraina continua a intrecciarsi con una spirale di tensioni che coinvolge non solo il fronte di guerra, ma anche i Paesi confinanti e gli alleati Nato. Si pensi alla recente vicenda in Polonia, lo sconfinamento di droni russi sul proprio territorio, abbattuti dalle difese aeree. Inquietanti campanelli d'allarme. E si pensi anche a quanto accaduto alla vigilia, ieri, giovedì 18 settembre, con Vladimir Putin che ha ricordato, minaccioso, di avere attualmente schierati in Ucraina 700mila soldati. Parole che hanno spinto Donald Trump a reagire con decisione: "Sono profondamente deluso da Putin", ha premesso. Dunque il presidente degli Usa ha parlato esplicitamente di "terza guerra mondiale", affermando di essere al lavoro per evitarla.

In questo contesto già incandescente, si inserisce anche l'ultimo fronte, quello che si è aperto tra il Cremlino e la Danimarca. Mosca accusa Copenaghen di utilizzare l’isola di Bornholm, nel Mar Baltico, come piattaforma per minacciare la sicurezza russa, in particolare quella dell’enclave di Kaliningrad. A sostenerlo e denunciarlo è stato l’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin, in un’intervista al quotidiano Izvestia, riportata dall’agenzia russa Tass.

"Bornholm è rimasta un’isola di pace per molti anni e anche durante la Guerra Fredda non era teatro di preparativi militari, contribuendo alla stabilità del Baltico. Tuttavia, oggi la Danimarca la utilizza per generare minacce alla sicurezza della Russia, inclusa Kaliningrad", ha premesso Barbin.