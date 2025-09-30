Vladimir Putin prepara una nuova guerra: 300mila soldati (e i tank migliori)

Trecentomila soldati in più per prepararsi alla prossima guerra? Questo presunto nuovo reclutamento di massa, avvenuto in soli nove mesi, sarebbe finito sulle scrivanie della Nato a Bruxelles e su quelle di tutte le istituzioni europee. A redigere il rapporto, come si legge su Repubblica, l’Institute for the Study of War con sede a Washington. Il dato che colpisce di più è che dal primo gennaio al 15 settembre 2025, il ministero della Difesa russo ha firmato contratti di “assunzione” di nuove reclute per circa 292mila unità. Quasi 8mila a settimana. Dati senza precedenti.

Queste nuove reclute, però, non sarebbero state mandate sul campo in Ucraina. E per questo ci si chiede a cosa serviranno. Al momento sono andate solo a ingrossare le file dell’esercito russo. Si tratterebbe, dunque, di una maxi "riserva strategica", una garanzia in caso di problemi futuri. Allo stesso tempo, infatti, sono da tenere in considerazione la crescita del bilancio militare, i dati satellitari e le varie forme di intercettazione.