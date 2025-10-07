Libero logo
Macron pugnalato da Attal: "Non lo capisco più", tam tam da Parigi

di Ignazio Stagnomartedì 7 ottobre 2025
Macron pugnalato da Attal: "Non lo capisco più", tam tam da Parigi

"Non lo capisco più", dice Gabriel Attal, ex premier e leader di Renaissance, esprimendo l’amarezza per la crisi del macronismo. Macron, isolato e sconnesso dall’umore del Paese, appare "sconsolato" in patria, nonostante successi diplomatici come sulla Palestina. La sua decisione di sciogliere l’Assemblea, le nomine di premier come Barnier, Bayrou e Lecornu, e la lista dei ministri di Lecornu, quasi identica a quella bocciata di Bayrou, con il ritorno di Bruno Le Maire, confondono anche i suoi sostenitori, come si sussurra in un retroscena del Corriere. Le Maire, ex ministro delle Finanze per sette anni, è legato a un settore in crisi, il problema più urgente.

Marine Le Pen, definendo la situazione una "farsa", chiede elezioni immediate o le dimissioni di Macron: "Macron ha solo due opzioni. O si dimette o scioglie di nuovo l’Assemblea, i francesi ne hanno abbastanza di questo circo". Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, chiama i ministri di Lecornu "un corteo di zombie" e Macron "l’origine del caos", proponendo una mozione di destituzione. Anche il gollista David Lisnard suggerisce a Macron di riflettere sulle "dimissioni programmate".

I socialisti, guidati da Olivier Faure, propongono un governo di sinistra senza Mélenchon, ma la sua sopravvivenza sembra improbabile. Se Lecornu fallirà, Macron "prenderà le sue responsabilità", forse con nuove elezioni. Un’avanzata lepenista è possibile, ma senza maggioranza assoluta, il blocco politico rischia di perdurare.

