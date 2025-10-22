Francia, la fine di Macron e del bonapartismo

Non dico peggio di Nicolas Sarkozy, col quale ha in qualche modo solidarizzato ricevendolo all’Eliseo in visita di commiato, alla vigilia della disavventura carceraria, e non più soltanto giudiziaria, ma il presidente francese Emmanuel Macron sta vivendo poco gloriosamente la fine del bonapartismo nel quale anche lui, come Sarkozy, aveva voluto avvolgersi nell’esercizio delle sue funzioni in ben due mandati.

In un sistema ridotto come neppure la cosiddetta prima Repubblica italiana era riuscita con i suoi tanti, troppi governi che si succedevano, ad un Macron costretto a produrne ancora di più erano ormai rimasti di Napoleone solo i gioielli custoditi al museo del Louvre. Così mal custoditi che quattro ladri in soli sette minuti, se non ancora meno, sono riusciti a portarne via un bel po’. Ladri anch’essi così poco o male bonapartisti da perderne alcuni per strada fuggendo in motorino dopo avere scalato il museo in un montacarichi. O, com’è apparso al pubblico televisivo, su una scala di pompieri.