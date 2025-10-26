Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Londra, l'imputata in aula elogia il 7 ottobre: lo sfregio

domenica 26 ottobre 2025
Londra, l'imputata in aula elogia il 7 ottobre: lo sfregio

1' di lettura

Anche l’udienza in tribunale diventa un’occasione per diffondere propaganda contro la «supremazia ebraica». La dottoressa Rahmeh Aladwan, 31 anni specializzata in ortopedia e traumatologia, oltre a esercitare la professione medica nel servizio sanitario nazionale del Regno Unito, è un’attivista di origini palestinesi in prima linea per la difesa di Gaza. Ieri ha dimostrato la propria dedizione alla causa esibendo all’ingresso del palazzo di giustizia di Manchester un monile che riportava il numero 7 e la lettera O, come a simboleggiare il proprio sostegno ad Hamas per la strage compiuta ai danni della popolazione israeliana. In luglio, Aladwan era stata arrestata per aver postato su X messaggi di odio contro Israele e di sostegno al terrorismo islamico.

365x255

Scelta condivisa Lucia Annunziata smaschera il Pd: ecco chi voleva "la pace"

Fuori controllo Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Barese-Palestinese Puglia, il candidato di Conte e l'orrore sull'11 settembre

tag
hamas
londra
israele
7 ottobre

Scelta condivisa Lucia Annunziata smaschera il Pd: ecco chi voleva "la pace"

Fuori controllo Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Barese-Palestinese Puglia, il candidato di Conte e l'orrore sull'11 settembre

ti potrebbero interessare

3072x2048

Lucia Annunziata smaschera il Pd: ecco chi voleva "la pace"

Francesco Storace
1312x637

Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

Redazione
609x448

Puglia, il candidato di Conte e l'orrore sull'11 settembre

Fabio Rubini
368x180

In Puglia i grillini puntano sul “palestinese barese”

Annarita Digiorgio