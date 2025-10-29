Mosca tenta la spallata: "Pokrovsk è circondata"

Assedio sempre più vicino. Mosca aumenta la pressione su Pokrovsk e invia 200 uomini per terminare l'accerchiamento sulla cittadina hub del Donbass. Un obiettivo che Vladimir Putin potrebbe raggiungere - ipotizza il Financial Times - già a metà novembre. Anche Kiev ammette che le truppe russe superano numericamente quelle ucraine in un rapporto di otto a uno. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, chiarisce però che le forze dell’Armata "non hanno raggiunto il risultato previsto" e spiega come il Cremlino stia cercando di convincere la Casa Bianca di poter prendere tutto il Donbass.

Dopo aver conquistato Avdiivka, oltre 40 chilometri a sud-est di Pokrovsk nel febbraio 2024, le truppe russe sono gradualmente avanzate verso la città, ai tempi un importante snodo logistico ucraino. Stando a quanto fatto trapelare dal gruppo ucraino di monitoraggio DeepState, le truppe russe hanno circondato Pokrovsk da tre lati, lasciando un varco di circa 15 chilometri all’esercito ucraino per far entrare truppe e rifornimenti. La situazione è poi precipitata dal luglio scorso, quando i russi sono riusciti a penetrare nella città con piccole squadre di infiltrazione.