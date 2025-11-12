Putin, mano destra gonfia e con vene in vista: "Qualcosa non va"

Come sta il presidente russo Vladimir Putin? La sua salute è tornata a far discutere dopo che in un recente video la sua mano destra è apparsa visibilmente gonfia e con le vene bene in vista. Nei giorni scorsi il leader del Cremlino è stato ospite di un evento pubblico su un campo da basket. Ed è stato in quell'occasione che ha attirato l’attenzione di media e social, scatenando nuove speculazioni sulle sue condizioni fisiche.
Uno dei primi a commentare quanto visto è stato Anton Gerashchenko, ex consigliere del ministero dell’Interno ucraino. "C’è qualcosa che non va nelle mani di Putin. Oltre al gonfiore, le vene sono molto evidenti", ha fatto notare. Poi anche il giornalista ucraino Dmytro Gordon ha osservato quanto la mano dello zar sembrasse "dolorante e gonfia". Un dettaglio non trascurabile, dunque.
E sui social, intanto, si sono moltiplicate le teorie su cosa stia succedendo davvero a Putin. Condividendo foto e video con la mano del presidente russo in evidenza, molti utenti hanno pubblicato commenti del tipo "Vecchiaia o intelligenza artificiale? Qualcosa non va nelle mani di Putin". In ogni caso, non è la prima volta che le mani dello zar attirano l'attenzione. In alcune immagini circolate in passato erano saltati all'occhio dettagli spaventosi, come possibili punti di iniezione. In altri casi, invece, aveva impressionato il modo in cui il leader del Cremlino si aggrappasse a tavoli e sedie durante le riunioni. Gesti interpretati da alcuni esperti come segnali di Parkinson o di altri problemi simili. Nonostante le speculazioni, però, dai vertici russi non è mai arrivato nessun commento.