Cop30, un fallimento totale: sbagliano pure le mascotte

La Cop30 si è chiusa (in ritardo) sabato. Ma le polemiche continuano. Perché la conferenza delle Nazioni Unite sul clima è stata caratterizzata da accuse, critiche e scivoloni. Non da ultimo l’errore nelle scelta della mascotte. Gli organizzatori dell’evento che si è tenuto a Belém nello Stato di Pará in Brasile, infatti, hanno scelto come personaggio simbolo una divinità dell’Amazzonia Curipira. E fin qui tutto bene. La scelta di uno spirito protettore della foresta per l’evento sul clima e i cambiamenti climatici (in senso lato: l’ambiente) è perfettamente nella logica delle cose. Peccato che sia la divinità sbagliata. Perché Curipira è cattivo. O almeno dispettoso. Un po’ folletto, un po’ spiritello dei boschi, Curipira è molto birichino. E così nei villaggi amazzonici intorno a Belém non hanno dubbi: l’incendio che ha bloccato per ore i lavori della conferenza per il clima delle Nazioni Unite, distruggendo parte dei padiglioni, è opera sua. Il guardiano della foresta che è raffigurato ovunque in città, con i capelli a forma di fiamma (ricorda un po’ i personaggi di Dragonball) e la lancia, scelto come simbolo della Cop30 su poster e gadget, «si è infuriato quando la trattativa ha perso slancio».

Franklin è una guida turistica di Belém e racconta quello che è un sentire comune nel delta del Rio delle Amazzoni. «Nell’incendio un sacco di persone si sono sentite sperdute, questa è sicuramente opera di Curipira. $ quello che dice dal gente». La guida spiega che è stata scelta come simbolo della Cop30 un'entità che protegge la foresta ma non è del tutto buona e se si arrabbia fa perdere il senso dell’orientamento. «Fa smarrire se pensa che sei una minaccia o se crede che stai cacciando troppo o soltanto per divertimento. Si è arrabbiato quando ha visto che i delegati alla Cop erano interessati solo a fare soldi. Le persone qui sono sicure che è stato lui a scatenare l’incendio». Ma oltre alle critiche per la timidezza dei risultati del vertice, condensati in un accordo ritenuto troppo blando, ci sono anche le polemiche sull’equità di genere, come va di moda chiamarla, a fare discutere. Perché, come sempre nei consessi che si professano progressisti, è un attimo finire nel tritacarne mediatico per ipocrisie o peccati veniali. Del resto, si sa, c’è sempre qualcuno più progressista di te.