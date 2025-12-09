Brigitte Macron, "quelle brutte str***e": il video dietro le quinte fa tremare l'Eliseo

La moglie del presidente francese Emmanuel Macron ha voluto esprimere di persona il proprio sostegno ad Ary Abittan , celebre attore ferocemente contestato dalle femministe al grido " violentatore ". L'obiettivo delle attiviste è far saltare il suo ultimo spettacolo, anche se Abittan è stato assolto tre volte in tribunale dall' accusa di stupro sollevata contro di lui nel 2021 da una donna. Una sentenza di non luogo a precedere confermata in appello, ma evidentemente non basta.

Le femministe vanno bene solo se attaccano il nemico. In caso contrario, diventano delle "brutte str***e". Con queste parole Brigitte Macron avrebbe apostrofato alcune attiviste durante una serata alle Folies Bergère. Segno che forse a sinistra la situazione, in Italia come in Francia, non è poi tanto diversa.

Il clima davanti al celebre teatro di Parigi è teso e la presenza della Prémière Dame dietro le quinte insieme all'attore non è servita a placare gli animi, anzi. Anche perché la più combattiva sembra proprio la 72enne ex signora Trogneux. "Ho paura", si sfoga Abittan posando insieme a lei per una foto-ricordo. Nel video del dietro le quinte, pubblicato dal settimanale Public, la moglie di Macron però lo rassicura subito con parole poco diplomatiche riguardo alle contestatrici: "Se ci sono delle brutte str***e le sbatteremo fuori". Poi, quasi per correggere il tiro: "Soprattutto dei banditi mascherati".

Ovviamente sui social si è scatenato un nuovo putiferio, tanto che l'Eliseo è dovuto intervenire per difendere Brigitte, sottolineando come le sue parole (senza dubbio, poco garbate) non fossero un attacco al femminismo ma "una critica del metodo radicale usato" dalle femministe. Tutto risolto e caso chiuso? Nient'affatto.