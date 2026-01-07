Maduro catturato? Chi ha guadagnato 400mila dollari in 46 secondi: pesanti sospetti

Petrolio e soldi, tanti soldi. La cattura e la caduta di Nicolas Maduro orchestrata da Donald Trump con uno spettacolare, rapidissimo, chirurgico blitz a Caracas nella notte tra il 2 e il 3 gennaio oltre a far impazzire chavisti e sostenitori del dittatore rosso in mezzo mondo, è destinata a generare varie conseguenze: il cambio di regime in Venezuele, anche se la questione politica è ancora magmatica.

Il controllo dell'oro nero, di cui il paese sudamericano dispone in quantità enormi e che l'ha resa pedina strategica anche per Cina e Russia, principali sostenitori politici di Maduro. Ma non solo: c'è un uomo, e qui siamo tra le pieghe della "grande storia", che ha scommesso sulla caduta del presidente e in pochi minuti (anzi, per l'esattezza 46 secondi, la durata della missione) è diventato ricchissimo.