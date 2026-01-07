Maduro catturato? Chi ha guadagnato 400mila dollari in 46 secondi: pesanti sospetti

Petrolio e soldi, tanti soldi. La cattura e la caduta di Nicolas Maduro orchestrata da Donald Trump con uno spettacolare, rapidissimo, chirurgico blitz a Caracas nella notte tra il 2 e il 3 gennaio oltre a far impazzire chavisti e sostenitori del dittatore rosso in mezzo mondo, è destinata a generare varie conseguenze: il cambio di regime in Venezuele, anche se la questione politica è ancora magmatica.
Il controllo dell'oro nero, di cui il paese sudamericano dispone in quantità enormi e che l'ha resa pedina strategica anche per Cina e Russia, principali sostenitori politici di Maduro. Ma non solo: c'è un uomo, e qui siamo tra le pieghe della "grande storia", che ha scommesso sulla caduta del presidente e in pochi minuti (anzi, per l'esattezza 46 secondi, la durata della missione) è diventato ricchissimo.
L'alta finanza è stata scossa in queste ore dalla vicenda raccontata anche da Repubblica: un misterioso trader ha scommesso su Polymarket sulla caduta di Maduro e ha guadagnato dopo l'operazione della Dea la bellezza di 400 milioni di dollari. Chi è il "fortunato"? E soprattutto, su quali basi ha puntato forte su uno scenario che fino a pochi giorni prima sembrava ancora lontano, se non addirittura di fanta-politica? Il sospetto è che lo scommettitore possa avere utilizzato informazioni privilegiate provenienti dalla Casa Bianca o da ambienti comunque vicini a Trump e alle altissime sfere dell'amministrazione a stelle e strisce.
La scommessa in criptomonete è stata fatta alle ore 21.58 del 2 gennaio. "Meno di un'ora dopo il presidente Trump avrebbe dato l'ordine di muovere sul Venezuela, ma in quel momento erano in pochissimi a conoscere i dettagli dell'operazione, perfino al Pentagono", suggerisce Repubblica. Non solo: "In pochi, meno di uno su dieci, prevedevano su Polymarket che Maduro sarebbe caduto prima della fine del mese. Così una puntata da 34mila dollari ne ha fruttati allo scommettitore la bellezza 400mila".
Alcuni movimenti dell'utente, suggerisce sempre Repubblica, "alimentano i sospetti, come il fatto che abbia piazzato 13 scommesse tutte sul Venezuela nei giorni precedenti all'operazione straordinaria, le ultime pochi minuti prima". Dopo la vittoria, ha peraltro riscosso subito la somma, indizio che non starebbe "cercando più di tanto di nascondersi". Peraltro, nota polemicamente il quotidiano diretto da Mario Orfeo, lo stesso figlio primogenito di Trump, Donald Jr, "ha investito in Polymarket ed è consulente pure di Kalshi", altro gettonatissimo sito di scommesse in criptovalute. Secondo molti, questi siti sono una importante fonte per comprendere che aria tira nel mondo. E allora, su le antenne: la possibilità che entro l'anno la Cina invada Taiwan è data al 16%, mentre quella della presa americana della Groenlandia è salita al 10.