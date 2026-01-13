Crans-Montana, la Bernardini De Pace umilia gli svizzeri: ecco le sue parole

La Svizzera dovrebbe costruire "un fondo di almeno 50 miliardi di euro per risarcire le vittime del disastro di Capodanno a Crans-Montana, pagare le cure che saranno lunghe e costose, dare un segnale che non sia solo formale, ma di sostanza. Insomma, chiedere scusa nell’unico modo possibile ai nostri ragazzi traditi e al mondo intero".

Anna Maria Bernardini De Pace, intervistata dal Giornale, ha spiegato che nella tragedia vallesana ci sono "eventi sconcertanti, sbalorditivi e inattesi". A cominciare dalla "totale assenza di misure di sicurezza. E sa perché? Per evitare che i giovani se ne andassero senza pagare. La bramosia, la sete di profitto ha cancellato la sicurezza e la mancanza di strumenti di protezione ha trasformato l’incendio in una carneficina senza fine". Le colpe sarebbero da dividersi tra i Moretti e chi non ha mai effettuato i controlli. Il Comune, il cantone, la Svizzera. E poi, la contestazione di reati colposi è un altro fatto che stride. Inaccettabile". Alla coppia "non può essere addebitata solo una colpa; no, hanno una responsabilità più grave e forte, quella della strage, sia pure attraverso la categoria del dolo eventuale".